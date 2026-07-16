Мощный взрыв прогремел в Николаеве

В Николаеве на юге Украины произошёл взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Подробности инцидента не приводятся, однако известно, что в нескольких регионах страны, включая Николаевскую область, была объявлена воздушная тревога.
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