Медвежий угол

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"Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан"

"Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан"

"Современник" отказался от Ахеджаковой. Актриса "сидит и плачет": "Кому я нужна?" (о чём раньше думала дура старая?) Театр "Современник" снял актрису Лию Ахеджакову со своего репертуара.

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