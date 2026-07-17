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Искусство

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Дитер Болен предложил возродить группу Modern Talking

Дитер Болен заявил, что предложил Томасу Андерсу возродить дуэт Modern Talking. По словам музыканта, прежние конфликты остались в прошлом, а поклонники заслуживают нового воссоединения.

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