Эксперт о поправках в Конституцию: «Самая важная касалась именно возможности президента участвовать в выборах»

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Сегодня отмечается 30-летие со дня принятия Конституции России. Доцент Финансового университета при правительстве, директор Центра политического анализа, член общественной палаты города Москвы Павел Данилин рассказал о важности поправок в документ, которые были приняты в 2020 году.