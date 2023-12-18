Москвич 8: сроки, характеристики, прогноз цен

Флагманская модель пополнит линейку отечественного бренда во второй половине 2024 года. Говоря о сроках появления новых моделей в эфире «Нашего радио», коммерческий директор Москвича Александр Мигаль рассказал о моделях Москвич 5, а также Москвич 8.