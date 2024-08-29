12 уникальных фотографий из космоса

Первый снимок из космоса был сделан в октябре 1946 года на 35-мм камеру, прикрепленную к ракете V-2. На нём виден горизонт на высоте 65 километров, и, как написал в National Geographic изобретатель камеры Клайд Холлидей: «так нашу Землю увидели бы пришельцы с других планет на своих космических кораблях».