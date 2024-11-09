Николич о драке ЦСКА и «Спартака»: «Обсуждали с Рошей, что это больше не должно повториться. Команда не выдержала, видимо»

ЦСКА уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова.
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