Мы выбрали Советский Союз! 17 марта 1991 года в СССР состоялся референдум о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик.
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Мы выбрали Советский Союз! 17 марта 1991 года в СССР состоялся референдум о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик.
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