За ноябрь 2023 года выпуск новых авто в Британии вырос на 14,8%

Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщает, что производство легковых авто в этой стране мира за 11 месяцев этого года выросло на 16,5% - до 843 000 по сравнению почти с 724 000 за аналогичный период 2022 года.
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