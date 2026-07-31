«ВСМПО-Ависма» завершила первое полугодие с убытком 7,21 млрд рублей

Выручка компании снизилась на 19,5% до 31,65 млрд рублей за первое полугодие 2026 года.По итогам первого полугодия 2026 года ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» зафиксировало чистый убыток по РСБУ в размере 7,21 млрд рублей против прибыли в 8,66 млрд рублей годом ранее.