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Бизнес журнал. Урал

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«ВСМПО-Ависма» завершила первое полугодие с убытком 7,21 млрд рублей

«ВСМПО-Ависма» завершила первое полугодие с убытком 7,21 млрд рублей

Выручка компании снизилась на 19,5% до 31,65 млрд рублей за первое полугодие 2026 года.По итогам первого полугодия 2026 года ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» зафиксировало чистый убыток по РСБУ в размере 7,21 млрд рублей против прибыли в 8,66 млрд рублей годом ранее.

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