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В Пензе полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие «Знакомство с профессией инспектора ГИБДД»

В Пензе полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие «Знакомство с профессией инспектора ГИБДД»

На территории оздоровительного лагеря «Звездочка» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Пензенской области провели для детей из Донецкой и Луганской народных республик мероприятие по безопасности дорожного движения под названием «Знакомство с профессией инспектора ГИБДД».

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