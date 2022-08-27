В Пензе полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие «Знакомство с профессией инспектора ГИБДД»

На территории оздоровительного лагеря «Звездочка» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Пензенской области провели для детей из Донецкой и Луганской народных республик мероприятие по безопасности дорожного движения под названием «Знакомство с профессией инспектора ГИБДД».