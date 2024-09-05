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В России создали уникальное устройство, которое может заглянуть в прошлое

В России создали уникальное устройство, которое может заглянуть в прошлое

Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали первую модель специальной камеры для ускорительного масс-спектрометра, позволяющей ученым погрузиться в историю Земли на 10 миллионов лет назад.

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