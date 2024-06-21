Бен Аффлек объяснил из-за чего рухнул его брак с Дженнифер Лопес

Актер все еще называет певицу своей женой. Бен Аффлек не захотел говорить о своем разводе LEGION-MEDIAНовое интервью, в котором Бен Аффлек попытался объяснить, что разрушило его супружество с Дженнифер Лопес, вызвало разочарование фанатов.
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