Бен Аффлек объяснил из-за чего рухнул его брак с Дженнифер Лопес

Актер все еще называет певицу своей женой. Бен Аффлек не захотел говорить о своем разводе LEGION-MEDIAНовое интервью, в котором Бен Аффлек попытался объяснить, что разрушило его супружество с Дженнифер Лопес, вызвало разочарование фанатов.