Простой рецепт торта с богатым вкусом!

Всем большой привет! Предлагаю приготовить бесподобный тортик по мотивам черного леса, только бюджетнее и гораздо быстрее традиционного! Буквально 40 минут и тортик готов! Ингредиенты: Тесто Яйца – 4 шт.
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