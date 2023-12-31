На злобу дня.
Комментарии
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Людмила Фирстова
А у нас только так и не иначе👍👍🤣😂
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9 час.
Владимир Нелюбин
Это точно..
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5 час.
ГС
Галина Соколова
А вам хотелось бы чтоб народ голодал!?
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2 час.
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