Такер Карлсон предрек США ядерную войну из-за конфликта на Ближнем Востоке

Политический обозреватель, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что палестино-израильский конфликт может привести к банкротству американского правительства и ядерной войне США с Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии