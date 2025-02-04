В округе стартовал первый этап профилактической операции «Жильё»

На протяжении месяца специалисты Противопожарной службы региона, совместно с другими ведомствами, проведут ряд мероприятий, направленных на проверку состояния электрооборудования, печного и другого отопления в домах.
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