Стройкомплекс Москвы

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Это способом строительства "человейников" без должного уровня социального, дорожного и другого обеспечения?Рекордные 7,4 млн...
  • Алексей Андреевич
    отлично!Продлен проект по...
  • галина
    Для кого строят жилье. Явно не для простых людей, которые не в состоянии купить даже однушку. Чем тут гордится.Пять жилых домов ...

В Москве введут после реконструкции 15 бывших советских кинотеатров за два года

В Москве введут после реконструкции 15 бывших советских кинотеатров за два года

Реконструкция восьми зданий бывших советских кинотеатров завершилась в столице в 2021 году в ходе реализации масштабной инвесторской программы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх