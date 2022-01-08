В Москве введут после реконструкции 15 бывших советских кинотеатров за два года

Реконструкция восьми зданий бывших советских кинотеатров завершилась в столице в 2021 году в ходе реализации масштабной инвесторской программы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Реконструкция восьми зданий бывших советских кинотеатров завершилась в столице в 2021 году в ходе реализации масштабной инвесторской программы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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