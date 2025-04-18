В России разработают «новый стиль» для визуальных госкоммуникаций

Ее задачей будет создание имиджа страны как независимой, современной державы с богатым культурным наследием В Национальном центре «Россия» создан совет по развитию нового стиля в государственных визуальных коммуникациях.
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