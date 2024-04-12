Авария в Урюпинском районе унесла жизни двух человек 😱😱😱 По предварительной информации, в 22-52 час.
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Авария в Урюпинском районе унесла жизни двух человек 😱😱😱 По предварительной информации, в 22-52 час.