Эта история началась много тысяч лет назад. Кочевые народы хранили молоко в специальных мешках из кожи: днём оно томилось на жаре, а ночью охлаждалось.
Йогурт
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Эта история началась много тысяч лет назад. Кочевые народы хранили молоко в специальных мешках из кожи: днём оно томилось на жаре, а ночью охлаждалось.
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