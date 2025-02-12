Настроение ТВ
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Настроение ТВ

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    Один из любимых фильмов!"Обыкновенное чудо"

Йогурт

Йогурт

Эта история началась много тысяч лет назад. Кочевые народы хранили молоко в специальных мешках из кожи: днём оно томилось на жаре, а ночью охлаждалось.

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