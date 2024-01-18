Экономическая активность в США и инфляция не изменились с конца ноября

Согласно отчету «Бежевой книги» Федеральной резервной системы, опубликованному в среду, экономическая активность в течение последних семи недель в основном находилась в стагнации, при этом как набор персонала, так и цены росли «от умеренных до умеренных» темпов.
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