Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Экономическая активность в США и инфляция не изменились с конца ноября

Согласно отчету «Бежевой книги» Федеральной резервной системы, опубликованному в среду, экономическая активность в течение последних семи недель в основном находилась в стагнации, при этом как набор персонала, так и цены росли «от умеренных до умеренных» темпов.

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