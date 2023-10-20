Что такое синдром взрывающейся головы

Голова правда взрывается? Почти. Синдром взрывающейся головы — это один из видов расстройства сна. В момент засыпания или пробуждения страдающие им люди слышат громкий звук, похожий на взрыв, выстрел, гром.
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