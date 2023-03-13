Нью Информ

1 342 подписчика

В Первоуральске сын спас мать от напавшего на нее с ножом бывшего мужа

В Первоуральске сын спас мать от напавшего на нее с ножом бывшего мужа

В Свердловской области в Первоуральске пьяный мужчина с ножом попытался зарезать свою бывшую жену. Об этом передает пресс-служба прокуратуры региона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх