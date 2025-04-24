Генерал Попов ответил стихами на приговор в пять лет колонии: «Маяк – это ты»

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Бывший генерал-майор Иван Попов, которому сегодня Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о мошенничестве и служебном подлоге, выступил перед журналистами с неожиданным ответом.