Генерал Попов ответил стихами на приговор в пять лет колонии: «Маяк – это ты»

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Бывший генерал-майор Иван Попов, которому сегодня Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о мошенничестве и служебном подлоге, выступил перед журналистами с неожиданным ответом.
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