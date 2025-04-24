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ФедералПресс

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Генерал Попов ответил стихами на приговор в пять лет колонии: «Маяк – это ты»

Генерал Попов ответил стихами на приговор в пять лет колонии: «Маяк – это ты»

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Бывший генерал-майор Иван Попов, которому сегодня Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о мошенничестве и служебном подлоге, выступил перед журналистами с неожиданным ответом.

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