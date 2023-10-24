ФНС банкротит компанию из ЯНАО, оказывающую услуги нефтяникам

Компания из Ноябрьска (ЯНАО) ООО «РКЦ-Бурсервис», основным видом деятельности которой значится оказание услуг по добыче нефти и газа, получила иск от федеральной налоговой службы на шесть миллионов рублей.
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