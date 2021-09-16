Нью Информ

1 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Семенов
    Голосуем за то, "что бы Москва жила в Европе, а россия в глубокой ж.пе!" . т.е. за ЕР, и чтобы прибавилось количество...Избирательные уча...
  • Альбертт
    За чё боролись то и получили .Франция не стала ...
  • Вольг Переплутович
    Ну пострадавший москвич, а напавшие то кто? Опять толерастим?Пассажира московс...

Нелегальные схемы Франции по торговле ураном из черной Африки угрожают всему миру

Нелегальные схемы Франции по торговле ураном из черной Африки угрожают всему миру

На протяжении десятилетий Париж грабил природные ресурсы и эксплуатировал местное население. В результате расследования, проведенного ФАН, вскрылось, что Пятая республика оказалась активно замешана в теневой торговле радиоактивными веществами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх