На протяжении десятилетий Париж грабил природные ресурсы и эксплуатировал местное население. В результате расследования, проведенного ФАН, вскрылось, что Пятая республика оказалась активно замешана в теневой торговле радиоактивными веществами.
На протяжении десятилетий Париж грабил природные ресурсы и эксплуатировал местное население. В результате расследования, проведенного ФАН, вскрылось, что Пятая республика оказалась активно замешана в теневой торговле радиоактивными веществами.
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