Москва готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, несмотря на вопросы легитимности Владимира ЗеленскогоМосква готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, несмотря на вопросы легитимности Владимира Зеленского.