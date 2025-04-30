Москва готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, несмотря на вопросы легитимности Владимира ЗеленскогоМосква готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, несмотря на вопросы легитимности Владимира Зеленского.
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