В МИД России обвинили Киев в использовании искусственного интеллекта для ударов по автобусам

Министерство иностранных дел России заявило о применении Вооруженными силами Украины искусственного интеллекта (ИИ), встроенного в беспилотные летательные аппараты, для нанесения ударов по пассажирским автобусам.
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