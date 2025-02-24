Пьяная ямальчанка пнула полицейского в грудь

Жительница Ямала попала сразу под два уголовных дела за агрессивно поведение в пьяном виде. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 2 января 2025 года в городе Ноябрьске сотрудниками полиции при патрулировании улиц города была выявлена женщина в состоянии алкогольного опьянения.