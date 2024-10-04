Женский оргазм как он есть — лица девушек на пике сексуального наслаждения

Литовский фотограф Альберт Поцей поставил перед собой очень интересную задачу: он решил запечатлеть на снимках своего фотопроекта лица девушек, находящихся на пике физического удовольствия — в момент оргазма.
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