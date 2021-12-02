Тайная доктрина

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Тайные символы доллара

Тайные символы доллара

Тайные символы доллара Что ни говори, а деньги - это не только жизнь но и признак богатства и силы. Гордясь своими выдающимися согражданами, практически все страны мира изображают их портреты на деньгах в качестве одной из форм такой гордости.

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