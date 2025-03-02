«Потратил наше время»: США хотят от Зеленского публичных извинений

Администрация президента США Дональда Трампа а частном порядке дала понять, что хочет от президента Украины Владимира Зеленского публичных извинений после перепалки в Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
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