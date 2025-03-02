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«Потратил наше время»: США хотят от Зеленского публичных извинений

«Потратил наше время»: США хотят от Зеленского публичных извинений

Администрация президента США Дональда Трампа а частном порядке дала понять, что хочет от президента Украины Владимира Зеленского публичных извинений после перепалки в Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

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Комментарии
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АЗ
Александр Захаров
Зеленский попросил повторить... и его выгнали из Белого Дома еще раз)))
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21 час.
Стефания Новак
Я смотрю , что Трамп еще и простит Зе ? Все игра...
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20 час.
Стефания Новак
Америка проглотит оскорбления и унижения от Зе ?  Надо  и нам так же нахомить Трампу, может и нас зауважают ?!
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20 час.
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