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Дачникам подсказали изгоняющее крыс растение

Дачникам подсказали изгоняющее крыс растение

Дачница Сара Хилтон подсказала, какое изгоняющее крыс растение можно посадить на участке. Пост о своем опыте она опубликовала на странице «Советы по садоводству» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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