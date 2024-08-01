Дачникам подсказали изгоняющее крыс растение

Дачница Сара Хилтон подсказала, какое изгоняющее крыс растение можно посадить на участке. Пост о своем опыте она опубликовала на странице «Советы по садоводству» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).