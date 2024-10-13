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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отца и брата Сона оштрафовали на 3 миллиона вон за жестокое обращение с детьми в академии. Их обвиняли в оскорблениях и телесных наказаниях игроков

Напомним, Сон Ун Чжуна и двух тренеров из его академии обвиняли в словесных оскорблениях в адрес юного игрока и применении к нему телесных наказаний за ошибки во время тренировок и матчей.

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