Родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Белгородской области, вправе рассчитывать на выплаты по ОСГОП

«Иждивенцы или близкие родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Белгородской области, вправе рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.