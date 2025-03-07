Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

Родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Белгородской области, вправе рассчитывать на выплаты по ОСГОП

Родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Белгородской области, вправе рассчитывать на выплаты по ОСГОП

«Иждивенцы или близкие родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Белгородской области, вправе рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх