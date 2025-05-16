Ветеран Госдумы стал помощником депутата от Забайкальского края

Бывший командующий войсками Забайкальского пограничного округа Виктор Войтенко стал помощником депутат Госдумы от Забайкальского края Юрия Григорьева, об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.
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