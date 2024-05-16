Эстонцы в глубоком тылу Украины

Я вот попрошу с ходу не ржать, но есть ощущение, что оглашенное вчера эстонцами намерение проникнуть хохлам войсками куда-то в глубокий тыл (гусары, молчать) имеет много больше шансов реализоваться, чем все, что в европах по этому вопросу заявляли ранее.
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