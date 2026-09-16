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Педиатр Рожкова: этанол в кагоре опасен для детского организма

Педиатр Рожкова: этанол в кагоре опасен для детского организма

Давать детям кагор не следует ни в каком возрасте. Несмотря на то что этот напиток иногда воспринимают как полезное или даже лечебное вино, содержащийся в нем этанол представляет риск для детского организма.

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