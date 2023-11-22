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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Индиана» и «Атланта» набрали по 150 очков в одном матче. Это 7-й случай в истории НБА

«Индиана» и «Атланта» набрали по 150 очков в одном матче. Это 7-й случай в истории НБА

«Индиана» и «Атланта» отличились редкой результативностью во время матча внутрисезонного турнира, который состоялся во вторник.

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