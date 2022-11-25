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Ростовские волонтёры остановили поиски 70-летнего мужчины с голубыми глазами

Ростовские волонтёры остановили поиски 70-летнего мужчины с голубыми глазами

Его мумифицированные останки нашли в окрестностях Белой Калитвы.Почти год сотрудники правоохранительных органов и волонтёры общественного движения "Лиза Алерт" разыскивали мужчину с голубыми глазами в городе Белая Калитва Ростовской области.

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