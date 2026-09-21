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Царьград

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Телеграм-канал TrackANaziMerc сообщил о гибели двух экс-морпехов США

Телеграм-канал TrackANaziMerc сообщил о гибели двух экс-морпехов США

В ДНР ликвидированы два экс-морпеха США, Джейкоб Керл и Карстен Гринчерч, воевавшие на стороне ВСУ. Керл погиб 13 августа, Гринчерч — 22 мая.

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