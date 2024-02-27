Госдеп: США не отправляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов

Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер сообщил, что Белый дом не станет отправлять военных на украинскую территорию, не допуская в указанном случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения военнослужащих.
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