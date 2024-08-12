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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «При Писееве федерация России и СССР стала самой сильной по отстаиванию интересов своих спортсменов»

Бывший президент Федерации фигурного катания России скончался на 83-м году жизни. «Валентин Николаевич Писеев прожил очень долгую и достойную жизнь.

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