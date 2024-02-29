Неправильное кормление младенцев на 50% повышает риск ожирения в дошкольном возрасте

Ученые из Новой Зеландии решили оценить, насколько связано детское ожирение с выполнением национальных рекомендаций по питанию грудных младенцев и детей младшего возраста, разработанных на основе правил, утвержденных ВОЗ и другими международными органами здравоохранения.
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