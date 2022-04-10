Возраст решает все: каким пенсионерам дадут новые 50–75 тысяч рублей с 11 апреля

Пенсионерам рассказали о денежной выплате, перечислять которую начнут уже после 11 апреля. Такие деньги полагаются определенным категориям пожилых граждан разово, и выдаются они только после подачи соответствующего заявления, сообщает PRIMPRESS.
Пенсионерам рассказали о денежной выплате, перечислять которую начнут уже после 11 апреля. Такие деньги полагаются определенным категориям пожилых граждан разово, и выдаются они только после подачи соответствующего заявления, сообщает PRIMPRESS.
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