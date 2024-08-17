Добровольцы идут на фронт, чтобы стать снайперами и артиллеристами. И просятся сразу в Курскую область

Иван МАКЕЕВ ПОКА МОЖЕМ, НАДО ГОТОВИТЬСЯ - Это самые настоящие мрази, фашисты, с ними не говорить, их мочить надо, — Алексей Белоусов, молодой парень в камуфляжных футболке и бейсболке чуть краснеет от гнева.
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