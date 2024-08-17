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    Эти мрази - бездельники и халявщики! Приноровились русских мальчишек школьников нанимать вместо себя, тяжести таскать...Стычка мигранта и...
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    Это     такая  псовая  шакалья   зараза    ее   только   убивать   до  последнего   чуркистанца   черножопого   бежен...Стычка мигранта и...

Добровольцы идут на фронт, чтобы стать снайперами и артиллеристами. И просятся сразу в Курскую область

Добровольцы идут на фронт, чтобы стать снайперами и артиллеристами. И просятся сразу в Курскую область

Иван МАКЕЕВ ПОКА МОЖЕМ, НАДО ГОТОВИТЬСЯ - Это самые настоящие мрази, фашисты, с ними не говорить, их мочить надо, — Алексей Белоусов, молодой парень в камуфляжных футболке и бейсболке чуть краснеет от гнева.

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