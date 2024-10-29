Риелторов захотели обязать сдавать экзамен на профпригодность

Для работы риелтором в России могут установить специальные требования. В их числе — подтверждение профессиональной квалификации, отсутствие судимости за тяжкие преступления, наличие трудового договора или договора ГПХ.
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