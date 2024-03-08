В полуподвальном помещении: как в Мариуполе выхаживали грудничков под обстрелами нацистов

Население Мариуполя до сих пор с ужасом вспоминает жизнь под гнетом киевского режима. Валентина Лихосанова — врач-неонатолог высшей категории — вот уже 30 лет работает в городской больнице № 2, где помогает новорожденным деткам окрепнуть.
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