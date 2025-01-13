Юрий Кот Когда я услышал о предложении Швейцарии, мягко сказать, улыбнулся. Запад абсолютно себя дискредитировал.
Швейцария — нейтральная площадка для переговоров Путина с Трампом?
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Я не вижу пока ни одного повода, чтобы наш президент мог туда ехать. " ТОЛЬКО БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ УКРОНАЦИСТОВ, А ПОТОМ - В ОЧЕРЕДЬ НА ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ!
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9 час.
лл
лина любимцева
Швейцария уже больше не может считаться нейтральным государством. Лучше всего, если встреча Путина и Трампа произойдет в Минске.
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6 час.
Ольга Моргаченко
Швейцария себя дискредитировала. Переговоров там не будет
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2 час.
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